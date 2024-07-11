Соперник Орбана Мадяр в Киеве 11 июля

Петер Мадяр. Фото:

Венгерский политик и главный соперник премьер-министра Виктора Орбана Петер Мадяр в четверг, 11 июля, приехал с визитом в Киев. Он почтил память погибших защитников Украины.

Об этом Мадяр сообщил в Facebook.

Читайте также:

Мадяр приехал в Киев

"Побывал в Киеве у стены мемориала десяткам тысяч украинских жертв войны", — говорится в сообщении.

Мадяр возле мемориала. Фото: Facebook

Мадяр отметил, что по соображениям безопасности их первая регистрация вживую состоялась около 11.00 по венгерскому времени.

Мадяр возле мемориала. Фото: Facebook

"Сейчас российские самолеты направляются в украинское воздушное пространство, в случае воздушной тревоги наша регистрация может задержаться", — писал Мадяр.

Скриншот поста Мадяра

Также венгерский политик побывал на месте попадания российской ракеты по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в столице.

Напомним, правительство Венгрии рассматривает возможный возврат бывшего президента США Дональда Трампа как потенциальную возможность для обеспечения мира в Украине.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин ждут переговоров России и Украины в текущем году. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу запустить мирную инициативу.