Суперник Орбана Мадяр у Києві 11 липня

Угорський політик Петер Мадяр прибув до Києва
Угорький політик та головний суперник прем'єр-міністра Віктора Орбана Петер Мадяр у четвер, 11 липня, приїхав з візитом до Києва. Він вшанував пам'ять загиблих захисників України.
Про це Мадяр повідомив у Facebook.
Мадяр приїхав до Києва
"Побував у Києві біля стіни меморіалу десяткам тисяч українських жертв війни", — йдеться у повідомленні.
Мадяр зауважив, що з міркувань безпеки їхня перша реєстрація наживо відбулася близько 11.00 за угорським часом.
"Наразі російські літаки прямують до українського повітряного простору, у разі повітряної тривоги наш реєстрація може затриматися", — писав Мадяр.
Також угорський політик побував на місці влучання російської ракети по дитячому медичному закладу "Охматдит" у столиці.
Нагадаємо, уряд Угорщини розглядає можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа як потенційну можливість для забезпечення миру в Україні.
Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.
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