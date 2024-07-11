Суперник Орбана Мадяр у Києві 11 липня

Петер Мадяр. Фото:

Угорький політик та головний суперник прем'єр-міністра Віктора Орбана Петер Мадяр у четвер, 11 липня, приїхав з візитом до Києва. Він вшанував пам'ять загиблих захисників України.

Про це Мадяр повідомив у Facebook.

Читайте також:

Мадяр приїхав до Києва

"Побував у Києві біля стіни меморіалу десяткам тисяч українських жертв війни", — йдеться у повідомленні.

Мадяр біля меморіалу. Фото: Facebook

Мадяр зауважив, що з міркувань безпеки їхня перша реєстрація наживо відбулася близько 11.00 за угорським часом.

Мадяр біля меморіалу. Фото: Facebook

"Наразі російські літаки прямують до українського повітряного простору, у разі повітряної тривоги наш реєстрація може затриматися", — писав Мадяр.

Скриншот допису Мадяра

Також угорський політик побував на місці влучання російської ракети по дитячому медичному закладу "Охматдит" у столиці.

Нагадаємо, уряд Угорщини розглядає можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа як потенційну можливість для забезпечення миру в Україні.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзиньпін чекають переговорів Росії і України цього року. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу запустити мирну ініціативу.