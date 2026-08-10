Оборона Чернобыльской зоны: как Украина готовится к возможному наступлению РФ

Карантин на Чернобыльской АЭС после нападения России. Фото: Новини.LIVE

Украина проводит комплексные меры по укреплению Чернобыльской зоны, чтобы не допустить повторения событий начала 2022 года. Недалеко от белорусской границы роют траншеи, возводят подземные галереи и устанавливают специальные сетки для защиты от дронов.

Об этом сообщает Der Spiegel, передает Новини.LIVE.

Укрепление Чернобыльской зоны

Украинские силы готовятся к возможным действиям со стороны российских оккупантов в Чернобыльской зоне, где через каждые несколько километров оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Зона отчуждения, которую оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения, в настоящее время полностью находится под контролем Украины, однако оборону вокруг нее существенно усиливают.

Техника работает в песчаном грунте — роет ямы и траншеи. Вынутую землю используют, чтобы насыпать укрепления прямо на перекрестках дорог. Под этими песчаными насыпями обустраивают подземные укрытия. Стены и потолки укрепляют древесиной, которую заготавливают в ближайших сосновых лесах.

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Вдоль дорог возводят высокие металлические столбы, между которыми натягивают пластиковые сетки. Этот барьер должен заставлять беспилотники сбиваться с курса и препятствовать их движению — подобную тактику противодействия БпЛА ранее уже успешно применяли на Донбассе.

Защита от угроз имеет критическое значение, ведь Чернобыльскую зону от территории Беларуси отделяют всего около 15 километров. В случае обострения ситуации эта локация мгновенно окажется в зоне поражения вражеских FPV-дронов.

Параллельно продолжаются работы на самой Чернобыльской АЭС, где специалисты заделали поврежденную металлическую оболочку нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком. Сооружение было возведено в 2016 году для удержания радиоактивных частиц с расчетным сроком службы в 100 лет. В то же время после попадания российского беспилотника в феврале 2025 года защитный объект утратил свои первоначальные функции.

Напомним, в апреле исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала в зоне отчуждения и показала, что сейчас происходит в Чернобыле.

А сотрудник ЧАЭС Сергей Боков рассказывал о российской оккупации и ударе России по саркофагу. Он прибыл на станцию, когда она уже находилась под контролем противника в 2022 году.