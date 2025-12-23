Очередная атака оккупантов РФ угрожает ЧАЭС — директор станции объяснил, что может произойти

Чернобыльская АЭС. Фото: УНИАН

Любой очередной удар оккупантов РФ вблизи Чернобыльской АЭС может привести к тому, что защитное укрытие не устоит. Достаточно даже попадания дрона по защитному сооружению и нет гарантии, что не произойдет трагедия.

Об этом в комментарии для Agence France-Presse (AFP) заявил директор станции Сергей Тараканов.

Какая опасность может угрожать ЧАЭС

Специалист подчеркнул, что не только ракета, например, "Искандер", которая взорвется рядом, но даже удар дрона могут стать критическими.

"Если ракета или беспилотник попадет в корпус ЧАЭС непосредственно, или даже упадет где-то рядом — например, "Искандер", не дай Бог — это повлечет незначительное землетрясение в этом районе. Никто не может гарантировать, что укрытие останется стоять после этого. Это главная угроза", — пояснил он французским журналистам.

AFP напоминает, что защитная конструкция "Укрытия" была серьезно повреждена в результате удара российского беспилотника в феврале, что вызвало большой пожар во внешней обшивке стальной конструкции.

"Нам понадобится минимум три-четыре года, чтобы полностью восстановить защитные функции "Укрытия" после атаки", — заявил господин Тараканов.

Он также заявил, что уровень радиации на объекте остается "стабильным и в пределах нормы".

МАГАТЭ предупредило в начале этого месяца, что инспекционная миссия обнаружила, что укрытие "потеряло свои основные функции безопасности, включая целостность, но неотложных повреждений несущих конструкций или систем мониторинга не было".

Сергей Тараканов пояснил, что отверстие, образованное в результате столкновения с дроном, было закрыто защитным экраном, но 300 небольших отверстий, сделанных пожарными для борьбы с огнем, все еще нуждаются в закладке.

