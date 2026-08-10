Украина готовится к возможному повторному наступлению РФ на ЧАЭС

Карантин на Чернобыльской АЭС после нападения России. Фото: Новини.LIVE

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украина проводит комплексные меры по укреплению Чернобыльской зоны, чтобы не допустить повторения событий начала 2022 года. Недалеко от белорусской границы роют траншеи, возводят подземные галереи и устанавливают специальные сетки для защиты от дронов.

Об этом сообщает Der Spiegel, передает Новини.LIVE.

Укрепление Чернобыльской зоны

Украинские силы готовятся к возможным действиям со стороны российских оккупантов в Чернобыльской зоне, где через каждые несколько километров оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Зона отчуждения, которую оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения, в настоящее время полностью находится под контролем Украины, однако оборону вокруг нее существенно усиливают.

Техника работает в песчаном грунте — роет ямы и траншеи. Вынутую землю используют, чтобы насыпать укрепления прямо на перекрестках дорог. Под этими песчаными насыпями обустраивают подземные укрытия. Стены и потолки укрепляют древесиной, которую заготавливают в ближайших сосновых лесах.

Вдоль дорог возводят высокие металлические столбы, между которыми натягивают пластиковые сетки. Этот барьер должен заставлять беспилотники сбиваться с курса и препятствовать их движению — подобную тактику противодействия БпЛА ранее уже успешно применяли на Донбассе.

Защита от угроз имеет критическое значение, ведь Чернобыльскую зону от территории Беларуси отделяют всего около 15 километров. В случае обострения ситуации эта локация мгновенно окажется в зоне поражения вражеских FPV-дронов.

Параллельно продолжаются работы на самой Чернобыльской АЭС, где специалисты заделали поврежденную металлическую оболочку нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком. Сооружение было возведено в 2016 году для удержания радиоактивных частиц с расчетным сроком службы в 100 лет. В то же время после попадания российского беспилотника в феврале 2025 года защитный объект утратил свои первоначальные функции.

Напомним, в апреле исполнилось 40 лет со дня аварии на ЧАЭС. Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала в зоне отчуждения и показала, что сейчас происходит в Чернобыле.

А сотрудник ЧАЭС Сергей Боков рассказывал о российской оккупации и ударе России по саркофагу. Он прибыл на станцию, когда она уже находилась под контролем противника в 2022 году.