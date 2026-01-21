Украл миллион на ремонте укрытия — в Киеве будут судить чиновника
Начальник одного из управлений Голосеевской районной государственной администрации оказался под следствием за завладение почти миллионом гривен бюджетных средств. Его действия прокуратура квалифицировала как внесение недостоверных данных в официальные документы и присвоение денег во время капитального ремонта паркинга, который используется как укрытие.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram во вторник, 21 января.
Детали дела
Чиновник обеспечил победу подконтрольной компании в тендере на выполнение ремонтных работ.
После завершения работ подрядчик подал документы с завышенными объемами выполненных работ, а начальник управления их утвердил.
Как следствие, компания получила полную оплату за завышенную сумму, нанеся столичному бюджету ущерб почти на 1 миллион гривен.
