Главная Киев Украл миллион на ремонте укрытия — в Киеве будут судить чиновника

Украл миллион на ремонте укрытия — в Киеве будут судить чиновника

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 17:45
Украл миллион на ремонте укрытия - в Киеве будут судить чиновника
Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

Начальник одного из управлений Голосеевской районной государственной администрации оказался под следствием за завладение почти миллионом гривен бюджетных средств. Его действия прокуратура квалифицировала как внесение недостоверных данных в официальные документы и присвоение денег во время капитального ремонта паркинга, который используется как укрытие.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram во вторник, 21 января.

Заволодів майже мільйоном під час ремонту —судитимуть посадовця - фото 1
Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Чиновник обеспечил победу подконтрольной компании в тендере на выполнение ремонтных работ.

После завершения работ подрядчик подал документы с завышенными объемами выполненных работ, а начальник управления их утвердил.

Как следствие, компания получила полную оплату за завышенную сумму, нанеся столичному бюджету ущерб почти на 1 миллион гривен.

Голосіївська РДА
Здание Голосеевской РГА. Фото: Прокуратура Украины

Напомним, что до этого в Одессе за ремонт здания МВД взялась компания из "пленок Миндича".

А также ранее стало известно, что в Киеве выбрали подрядчика для ремонта моста, который победил в тендере без конкуренции и торгов.

Киев коррупция расследование укрытия столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
