Украл миллион на ремонте укрытия — в Киеве будут судить чиновника

Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

Начальник одного из управлений Голосеевской районной государственной администрации оказался под следствием за завладение почти миллионом гривен бюджетных средств. Его действия прокуратура квалифицировала как внесение недостоверных данных в официальные документы и присвоение денег во время капитального ремонта паркинга, который используется как укрытие.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram во вторник, 21 января.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Чиновник обеспечил победу подконтрольной компании в тендере на выполнение ремонтных работ.

После завершения работ подрядчик подал документы с завышенными объемами выполненных работ, а начальник управления их утвердил.

Как следствие, компания получила полную оплату за завышенную сумму, нанеся столичному бюджету ущерб почти на 1 миллион гривен.

Здание Голосеевской РГА. Фото: Прокуратура Украины

