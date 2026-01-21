Відео
Україна
Вкрав мільйон на ремонті укриття — в Києві судитимуть посадовця

Дата публікації: 21 січня 2026 17:45
Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

Начальник одного з управлінь Голосіївської районної державної адміністрації опинився під слідством за заволодіння майже мільйоном гривень бюджетних коштів. Його дії прокуратура кваліфікувала як внесення недостовірних даних до офіційних документів та привласнення грошей під час капітального ремонту паркінгу, який використовується як укриття.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у вівторок, 21 січня.

Деталі справи

Посадовець забезпечив перемогу підконтрольній компанії в тендері на виконання ремонтних робіт.

Після завершення робіт підрядник подав документи із завищеними обсягами виконаних робіт, а начальник управління їх затвердив.

Як наслідок, компанія отримала повну оплату за завищену суму, завдавши столичному бюджету збитків майже на 1 мільйон гривень.

Голосіївська РДА
Будівля Голосіївської РДА. Фото: Прокуратура України

Нагадаємо, що до цього в Одесі за ремонт будівлі МВС взялася компанія з "плівок Міндіча".

А також раніше стало відомо, що у Києві обрали підрядника для ремонту мосту, який переміг у тендері без конкуренції та торгів.

Київ корупція розслідування укриття столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
