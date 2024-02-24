Украина подписала договор с безопасностью с Канадой — детали

Зеленский и Трюдо подписывают соглашение. Фото: скриншот

В Киев прибыл с визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо. С Президентом Украины Владимиром Зеленским они подписали очередное соглашение о безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в субботу, 24 февраля.

Трюдо и Зеленский подписали гарантии безопасности

"Сегодня Украина точно сильнее двух лет назад. Сегодня мы подписали еще одно безопасное соглашение, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости", — сообщил президент Украины.

Зеленский отметил, что они с Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

Этот документ предусматривает выделение, что в 2024 году Канада выделит Украине более трех миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи.

"Благодарю Премьер-министра и всех канадцев! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас", — отметил президент.

Ранее мы сообщали, что в Киев в субботу, 24 февраля, прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Такой визит состоялся по случаю второй годовщины полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что в день второй годовщины великой войны в Украине Зеленский вместе с западными партнерами нашего государства почтил память погибших Героев во время российского вторжения. Лидеры возложили цветы у стены памяти на Михайловской площади.

Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Они обсудили вопросы оборонной копродукции. В рамках этих переговоров между Украиной и Италией было подписано двустороннее соглашение о безопасности.