Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Украина подписала договор с безопасностью с Канадой — детали arrow

Украина подписала договор с безопасностью с Канадой — детали

24 февраля 2024 17:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина подписала договор с безопасностью с Канадой — детали
Зеленский и Трюдо подписывают соглашение. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киев прибыл с визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо. С Президентом Украины Владимиром Зеленским они подписали очередное соглашение о безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в субботу, 24 февраля.

Трюдо и Зеленский подписали гарантии безопасности

"Сегодня Украина точно сильнее двух лет назад. Сегодня мы подписали еще одно безопасное соглашение, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости", — сообщил президент Украины.

Зеленский отметил, что они с Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

Этот документ предусматривает выделение, что в 2024 году Канада выделит Украине более трех миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи.

"Благодарю Премьер-министра и всех канадцев! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас", — отметил президент.

Ранее мы сообщали, что в Киев в субботу, 24 февраля, прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Такой визит состоялся по случаю второй годовщины полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что в день второй годовщины великой войны в Украине Зеленский вместе с западными партнерами нашего государства почтил память погибших Героев во время российского вторжения. Лидеры возложили цветы у стены памяти на Михайловской площади.

Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Они обсудили вопросы оборонной копродукции. В рамках этих переговоров между Украиной и Италией было подписано двустороннее соглашение о безопасности.

Владимир Зеленский
Канада
Украина
Джастин Трюдо
безопасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме