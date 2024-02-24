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Україна підписала безпекову угоду з Канадою — деталі

24 лютого 2024 17:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна підписала безпекову угоду з Канадою — деталі
Зеленський і Трюдо підписують угоду. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. З Президентом України Володимиром Зеленським вони підписали чергову безпекову угоду.

Про це повідомила пресслужба президента України у суботу, 24 лютого.

Трюдо і Зеленський підписали безпекові гарантії

"Сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", — повідомив президент України 

Зеленський зазначив, що вони з Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Цей документ передбачає виділення, що у 2024 році Канада виділить Україні понад три мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги.

"Дякую Прем’єр-міністру та всім канадцям! Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас", — зазначив президент. 

Раніше ми повідомляли, до Києва в суботу, 24 лютого, прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Такий візит відбувся з нагоди другої річниці повномасштабної війни в Україні. 

Нагадуємо, що у день другої річниці великої війни в України Зеленський разом із західними партнерами нашої держави вшанував пам'ять загиблих Героїв під час російського вторгнення. Лідери поклали квіти біля стіни пам'яті на Михайлівській площі.

Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили питання оборонної копродукції. У рамках цих переговорів між Україною та Італією було підписано двосторонню угоду про безпеку.

Володимир Зеленський
Канада
Україна
Джастін Трюдо
безпека

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