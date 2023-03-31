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Украинцы массово скупают препараты в аптеках: образовались большие очереди

31 марта 2023 19:45
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Лекарства в Украине с 1 апреля будут продаваться по электронному рецепту: в аптеках огромные очереди
С 1 апреля большое количество препаратов будет отпускаться только по электронному рецепту
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

С 1 апреля в Украине заработают новые правила реализации лекарства в аптеках. Рецептурные медикаменты теперь можно будет приобрести только при наличии электронного рецепта.

В результате в столичных аптеках образовались большие очереди, ведь люди хотят приобрести препараты, которые не будут отпускаться без рецепта.

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Что известно

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщали, что необходимые рецепты выписывать могут медработники всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, независимо от наличия декларации. Кроме того, отмечалось, что электронные рецепты станут доступны в смартфоне. При отсутствии телефона у пациента врач в клинике сможет выписать бумажное назначение на специальном бланке.

Аптеки в Киеве

Аптеки в Киеве

Аптеки в Киеве

Аптеки в Киеве

Аптеки в Киеве

Аптеки в Киеве

Аптеки в Киеве

Аптеки в Киеве

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

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