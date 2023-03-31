Лікі в Україні з 1 квітня продаватимуться за електроним рецептом: в аптеках величезні черги

З 1 квітня велика кількість препаратів відпускатиметься тільки за електронним рецептом

З 1 квітня в Україні запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти відтепер можна буде придбати лише за наявності електронного рецепту.

В результаті в столичних аптеках утворились великі черги, адже люди хочуть придбати препарати, які не будуть відпускати без рецепта.

Читайте також:

Що відомо

Раніше у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України повідомляли, що необхідні рецепти виписувати можуть медпрацівники усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, незалежно від наявності декларації. Крім цього, зазначалось, що електронні рецепти стануть доступні у смартфоні. У разі відсутності телефону у пацієнта лікар у клініці зможе виписати паперове призначення на спеціальному бланку.

Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE