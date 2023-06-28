Ремонт брусчатки в Киеве: украинцы возмутились масштабным ремонтом дорог во время войны

Ремонт дороги в центре: Фото: Новини.LIVE

Украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева. Они считают, что не время тратить так много средств во время войны на ремонт дорог, и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.

Об этом сообщается в материале ТСН.

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Во сколько обойдется ремонт брусчатки

Следовательно, ремонт брусчатки продолжается на улице Богдана Хмельницкого.

В сети ходили слухи, что ремонт дороги обойдется в 300 миллионов. Однако в "Киевавтодор" опровергли эту информацию и назвали ее "фантазией". В организации сообщили, что брусчатка обойдется в 12 миллионов.

"Все делается собственными силами, работают рабочие путеэксплуатационных участков. Даже бордюры мы оставляем вдоль дороги старые, чтобы сэкономить средства. Расходы направляются исключительно на ремонт основания улицы. А сумма в 300 миллионов гривен — это чьи-то фантазии", — объяснили там.

Цель и сроки ремонта

В "Киеватодоре" говорят, что цель такого ремонта — укрепление основания улицы, которая в последнее время стала заметно проседать. В то же время полностью брусчатку не планируют заменять. Бракуют лишь отдельные камни.

"Главная цель ремонта — замена и укрепление основания улицы, на которой лежит брусчатка. Именно на это тратятся основные средства. Рабочие выравнивают основание улицы, где были обнаружены сильные проседания. Площадь ремонтных работ — 10 тысяч квадратных метров: от улицы Крещатик до Владимирской", — говорят в организации.

По словам представителей организации, ремонтные работы планируют завершить к концу лета.

Куда лучше потратить деньги

Узнав об этом, украинцы начали возмущаться масштабным ремонтом дорог во время войны. Многие считают, что за такие средства можно было бы купить 1600 автомобилей для фронта.

Другие говорят, что тем самым дорожные службы только уничтожают историческую брусчатку. Однако эту информацию тоже опровергли в "Киевавтодоре". Там говорят, что после Второй Мировой войны действительно историческая брусчатка, выложенная в 1892 году, была уничтожена в результате бомбежек. Поэтому в 50-х годах ее заменили советской.

Напомним, в Киеве 4 июля состоится форум-экспозиция "Технологии строительства и автономные решения по восстановлению инфраструктуры". Целью мероприятия является создание площадки для демонстрации решений, технологий, материалов и продукции от отечественных и международных компаний для восстановления и усовершенствования поврежденной инфраструктуры.