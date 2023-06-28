Ремонт бруківки у Києві: українці обурилися масштабним ремонтом доріг під час війни

Ремонт дороги у центрі: Фото: Новини.LIVE

Українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.

Про це повідомляється у матеріалі ТСН.

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У скільки обійдеться ремонт бруківки

Відтак, ремонт бруківки триває на вулиці Богдана Хмельницького.

Мережею ширилися чутки, що ремонт дороги обійдеться у 300 мільйонів. Однак у "Київавтодор" спростували цю інформацію і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка обійдеться у 12 мільйонів.

"Все робиться власними силами, працюють робітники шляхоексплуатаційних дільниць. Навіть бордюри ми залишаємо вздовж дороги старі, аби заощадити кошти. Витрати спрямовуються виключно на ремонт основи вулиці. А сума в 300 мільйонів гривень — це чиїсь фантазії", — пояснили там.

Ціль і терміни ремонту

У "Київатодорі" кажуть, що метою такого ремонту — укріплення основи вулиці, яка останнім часом почала помітно просідати. Водночас повністю бруківку не планують замінювати. Бракується лише окреме каміння.

"Головна ціль ремонту — заміна та укріплення основи вулиці, на якій лежить бруківка. Саме на це витрачаються основні кошти. Робітники вирівнюють основу вулиці, де були виявлені сильні просідання. Площа ремонтних робіт — 10 тисяч квадратних метрів: від вулиці Хрещатик до Володимирської", — кажуть в організації.

За словами представників організації, ремонтні роботи планують завершити до кінця літа.

Куди краще витратити кошти

Дізнавшись про це, українці почали обурюватися масштабним ремонтом доріг під час війни. Багато з них вважають, що за такі кошти можна було б купити 1600 автомобілів для фронту.

Інші кажуть, що цим самим дорожні служби лише знищують історичну бруківку. Однак цю інформацію теж заперечили в "Київавтодорі". Там кажуть, що після Другої Світової війни дійсно історична бруківка, яку виклали у 1892 році, була знищена внаслідок бомбардувань. Через це у 50-роках її замінили радянською.

Нагадаємо, у Києві 4 липня відбудеться форум-експозиція "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури". Метою події є створення майданчика для демонстрації рішень, технологій, матеріалів та продукції від вітчизняних та міжнародних компаній для відновлення та удосконалення пошкодженої інфраструктури.