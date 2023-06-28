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Українці розлютилися через "золотий" ремонт бруківки у Києві: куди можна було витратити кошти

28 червня 2023 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ремонт бруківки у Києві: українці обурилися масштабним ремонтом доріг під час війни
Ремонт дороги у центрі: Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт. 

Про це повідомляється у матеріалі ТСН

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У скільки обійдеться ремонт бруківки

Відтак, ремонт бруківки триває на вулиці Богдана Хмельницького. 

Мережею ширилися чутки, що ремонт дороги обійдеться у 300 мільйонів. Однак у "Київавтодор" спростували цю інформацію і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка обійдеться у 12 мільйонів. 

"Все робиться власними силами, працюють робітники шляхоексплуатаційних дільниць. Навіть бордюри ми залишаємо вздовж дороги старі, аби заощадити кошти. Витрати спрямовуються виключно на ремонт основи вулиці. А сума в 300 мільйонів гривень — це чиїсь фантазії", — пояснили там. 

Ціль і терміни ремонту

У "Київатодорі" кажуть, що метою такого ремонту — укріплення основи вулиці, яка останнім часом почала помітно просідати. Водночас повністю бруківку не планують замінювати. Бракується лише окреме каміння. 

"Головна ціль ремонту — заміна та укріплення основи вулиці, на якій лежить бруківка. Саме на це витрачаються основні кошти. Робітники вирівнюють основу вулиці, де були виявлені сильні просідання. Площа ремонтних робіт 10 тисяч квадратних метрів: від вулиці Хрещатик до Володимирської", — кажуть в організації. 

За словами представників організації, ремонтні роботи планують завершити до кінця літа. 

Куди краще витратити кошти

Дізнавшись про це, українці почали обурюватися масштабним ремонтом доріг під час війни. Багато з них вважають, що за такі кошти можна було б купити 1600 автомобілів для фронту.

Інші кажуть, що цим самим дорожні служби лише знищують історичну бруківку. Однак цю інформацію теж заперечили в "Київавтодорі". Там кажуть, що після Другої Світової війни дійсно історична бруківка, яку виклали у 1892 році, була знищена внаслідок бомбардувань. Через це у 50-роках її замінили радянською. 

Нагадаємо, у Києві 4 липня відбудеться форум-експозиція "Технології будівництва та автономні рішення для відновлення інфраструктури". Метою події є створення  майданчика для демонстрації рішень, технологій,  матеріалів та продукції від вітчизняних та міжнародних компаній для відновлення та удосконалення пошкодженої інфраструктури.

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