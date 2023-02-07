В Украине на 8 февраля установили новые лимиты потребления электричества: подробности

В Укрэнерго предупредили о стабилизационных отключениях в Киеве и двух областях
В Украине на среду, 8 февраля, установили новые лимиты потребления электроэнергии. В ряде регионов будут стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК.
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Лимиты потребления на 8 февраля
Для Киева ограничения установлены на уровне 1193 МВт и 768 МВт ночью. Для Киевской области — днем 852 МВт и ночью 705 МВт. На Днепропетровщине — днем 1479 МВ и ночью 1418 МВт.
Отмечается, что такие лимиты позволяют применить график стабилизационных отключений в столице и указанных регионах.
В Одесской области, по данным ДТЭК, из-за аварии на подстанции ситуация с электроснабжением остается сложной.
Также сообщается, что в Донецкой области завтра на сутки будут отменены ограничения электроснабжения, чтобы Укрэнерго смогло измерить потребление электроэнергии в области.
Ситуация с электричеством в Одессе
После ракетного обстрела Одесщины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.
5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также вчера, 6 февраля, в город прибыло 82 генератора, сейчас идет их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.
В то же время в Одесской ОВА обещают, что ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться в пятницу, 10 февраля. При этом возможно будет возобновить электроснабжение в городе и районе.
Напомним, ранее сообщалось, что Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии. Лимиты будут изменены с 8 февраля. Также уже обнародован ориентировочный график режимных измерений по областям.