В Украине на 8 февраля установили новые лимиты потребления электричества: подробности

В Украине на завтра установили новые лимиты потребления электричества

В Украине на среду, 8 февраля, установили новые лимиты потребления электроэнергии. В ряде регионов будут стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

Лимиты потребления на 8 февраля

Для Киева ограничения установлены на уровне 1193 МВт и 768 МВт ночью. Для Киевской области — днем 852 МВт и ночью 705 МВт. На Днепропетровщине — днем 1479 МВ и ночью 1418 МВт.

Отмечается, что такие лимиты позволяют применить график стабилизационных отключений в столице и указанных регионах.

В Одесской области, по данным ДТЭК, из-за аварии на подстанции ситуация с электроснабжением остается сложной.

Также сообщается, что в Донецкой области завтра на сутки будут отменены ограничения электроснабжения, чтобы Укрэнерго смогло измерить потребление электроэнергии в области.

Ситуация с электричеством в Одессе

После ракетного обстрела Одесщины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.

5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также вчера, 6 февраля, в город прибыло 82 генератора, сейчас идет их установка. Это позволит разгрузить электрическую сеть.

В то же время в Одесской ОВА обещают, что ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться в пятницу, 10 февраля. При этом возможно будет возобновить электроснабжение в городе и районе.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии. Лимиты будут изменены с 8 февраля. Также уже обнародован ориентировочный график режимных измерений по областям.