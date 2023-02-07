В Україні на 8 лютого встановили нові ліміти споживання електрики: подробиці

В Укренерго попередили про стабілізаційні відключення у Києві та двох областях
В Україні на середу, 8 лютого, встановили нові ліміти споживання електроенергії. У низці регіонів будуть стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК.
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Ліміти споживання на 8 лютого
Для Києва обмеження встановлені на рівні 1193 МВт та 768 МВт вночі. Для Київської області — вдень 852 МВт і вночі 705 МВт. На Дніпропетровщині — вдень 1479 МВ і вночі 1418 МВт.
Зазначається, що такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у столиці та вказаних регіонах.
В Одеській області, за даними ДТЕК, через аварію на підстанції ситуація з електропостачанням залишається складною.
Також повідомляється, що на Донеччині завтра на добу будуть скасовані обмеження електропостачання, щоб Укренерго змогло виміряти споживання електроенергії в області.
Ситуація з електрикою в Одесі
Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.
5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також вчора, 6 лютого, до міста прибуло 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволить розвантажити електричну мережу.
Водночас у Одеській ОВА обіцяють, що ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися у п'ятницю, 10 лютого. Разом з цим буде можливо буде поновити електропостачання у місті та районі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії. Ліміти будуть змінені з 8 лютого. Також уже оприлюднено орієнтовний графік режимних вимірів по областях.