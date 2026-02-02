Погода на Киевщине 3 февраля - какой будет погода завтра

Женщины на улице во время сильного мороза. Иллюстративное фото: УНИАН

Во вторник, 3 февраля, в Киеве и Киевской области ожидается морозная, но ясная погода. При этом синоптики не прогнозируют малооблачное небо без осадков.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.

Сообщение Украинского гидрометеорологического центра. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 3 февраля

Водителям следует быть осторожными: на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений будет слабый — 3-8 м/с.

Температура ночью по области опустится до -22...-27 °С, днем воздух прогреется до -10...-15 °С.

В столице ночью ожидается -22...-24 °С, а днем столбики термометров поднимутся до -13...-15 °С.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных морозах во многих регионах Украины.

А также сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет настоящая весна.