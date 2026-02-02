Видео
Главная Киев Укргидрометеоцентр предупредил об аномальных морозах в Киеве

Укргидрометеоцентр предупредил об аномальных морозах в Киеве

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 20:10
Погода на Киевщине 3 февраля - какой будет погода завтра
Женщины на улице во время сильного мороза. Иллюстративное фото: УНИАН

Во вторник, 3 февраля, в Киеве и Киевской области ожидается морозная, но ясная погода. При этом синоптики не прогнозируют малооблачное небо без осадков.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.

Читайте также:
Укргідрометеоцентр попередив про аномальні морози у Києві - фото 1
Сообщение Украинского гидрометеорологического центра. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 3 февраля

Водителям следует быть осторожными: на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений будет слабый — 3-8 м/с.

Температура ночью по области опустится до -22...-27 °С, днем воздух прогреется до -10...-15 °С.

В столице ночью ожидается -22...-24 °С, а днем столбики термометров поднимутся до -13...-15 °С.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных морозах во многих регионах Украины.

А также сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет настоящая весна.

погода Укргидрометцентр морозы прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
