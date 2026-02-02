Погода на Киевщине 3 февраля - какой будет погода завтра

Укргидрометеоцентр предупредил об аномальных морозах в Киеве
Во вторник, 3 февраля, в Киеве и Киевской области ожидается морозная, но ясная погода. При этом синоптики не прогнозируют малооблачное небо без осадков.
Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.
Погода в Киевской области 3 февраля
Водителям следует быть осторожными: на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений будет слабый — 3-8 м/с.
Температура ночью по области опустится до -22...-27 °С, днем воздух прогреется до -10...-15 °С.
В столице ночью ожидается -22...-24 °С, а днем столбики термометров поднимутся до -13...-15 °С.
