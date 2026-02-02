Погода на Київщині 3 лютого - якою буде погода завтра

Укргідрометеоцентр попередив про аномальні морози у Києві
У вівторок, 3 лютого, у Києві та на Київщині очікується морозна, але ясна погода. При цьому синоптики не прогнозують малохмарне небо без опадів.
Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.
Погода на Київщині 3 лютого
Водіям слід бути обережними: на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків буде слабкий — 3–8 м/с.
Температура вночі по області опуститься до −22…−27 °С, вдень повітря прогріється до −10…−15 °С.
У столиці вночі очікується −22…−24 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до −13…−15 °С
Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про сильні морози у багатьох регіонах України.
А також бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна.
Читайте Новини.LIVE!