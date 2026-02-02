Погода на Київщині 3 лютого - якою буде погода завтра

Жінки на вулиці під час сильного морозу. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок, 3 лютого, у Києві та на Київщині очікується морозна, але ясна погода. При цьому синоптики не прогнозують малохмарне небо без опадів.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.

Допис Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Погода на Київщині 3 лютого

Водіям слід бути обережними: на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків буде слабкий — 3–8 м/с.

Температура вночі по області опуститься до −22…−27 °С, вдень повітря прогріється до −10…−15 °С.

У столиці вночі очікується −22…−24 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до −13…−15 °С

