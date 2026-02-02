Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Укргідрометеоцентр попередив про аномальні морози у Києві

Укргідрометеоцентр попередив про аномальні морози у Києві

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 20:10
Погода на Київщині 3 лютого - якою буде погода завтра
Жінки на вулиці під час сильного морозу. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок, 3 лютого, у Києві та на Київщині очікується морозна, але ясна погода. При цьому синоптики не прогнозують малохмарне небо без опадів.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Укргідрометеоцентр попередив про аномальні морози у Києві - фото 1
Допис Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Погода на Київщині 3 лютого

Водіям слід бути обережними: на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків буде слабкий — 3–8 м/с.

Температура вночі по області опуститься до −22…−27 °С, вдень повітря прогріється до −10…−15 °С.

У столиці вночі очікується −22…−24 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до −13…−15 °С

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко попередила про сильні морози у багатьох регіонах України.

А також бабак Тимко спрогнозував, коли до України прийде справжня весна

погода Укргідрометцентр морози прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації