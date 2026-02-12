Прогноз погоды в Киеве 13 февраля - какой будет погода завтра

Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 13 февраля, на территории Киевской области и в столице сохранится облачная погода без осадков. По прогнозам синоптиков, ночь и утро в области местами будут сопровождаться туманом, что может усложнить видимость на дорогах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, передает Новини.LIVE.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве 13 февраля

Водителям стоит быть особенно внимательными: местами возможно образование гололеда. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в промежутке -2...+3 °C, днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 °C.

В Киеве ночью прогнозируют около 0 °C, а днем воздух прогреется до +1...+3 °C.

