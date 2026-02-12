Прогноз погоды в Киеве 13 февраля - какой будет погода завтра

Укргидрометеоцентр предупреждает о температурных колебаниях в Киеве завтра
В пятницу, 13 февраля, на территории Киевской области и в столице сохранится облачная погода без осадков. По прогнозам синоптиков, ночь и утро в области местами будут сопровождаться туманом, что может усложнить видимость на дорогах.
Прогноз погоды в Киеве 13 февраля
Водителям стоит быть особенно внимательными: местами возможно образование гололеда. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться в промежутке -2...+3 °C, днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 °C.
В Киеве ночью прогнозируют около 0°C, а днем воздух прогреется до +1...+3 °C.
