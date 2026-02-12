Видео
Видео

Укргидрометеоцентр предупреждает о температурных колебаниях в Киеве завтра

Укргидрометеоцентр предупреждает о температурных колебаниях в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 23:48
Прогноз погоды в Киеве 13 февраля - какой будет погода завтра
Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 13 февраля, на территории Киевской области и в столице сохранится облачная погода без осадков. По прогнозам синоптиков, ночь и утро в области местами будут сопровождаться туманом, что может усложнить видимость на дорогах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Укргідрометеоцентр попереджає про температурні коливання у Києві завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве 13 февраля

Водителям стоит быть особенно внимательными: местами возможно образование гололеда. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в промежутке -2...+3 °C, днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 °C.

В Киеве ночью прогнозируют около 0°C, а днем воздух прогреется до +1...+3 °C.

Напомним, что ранее Наталка Диденко заявила, что на Украину надвигается дождь.

А также синоптики сообщали, какая погода ждет украинцев на День влюбленных.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
