Прогноз погоди у Києві 13 лютого - якою буде погода завтра

Укргідрометеоцентр попереджає про температурні коливання у Києві завтра
У пʼятницю, 13 лютого, на території Київської області та в столиці утримається хмарна погода без опадів. За прогнозами синоптиків, ніч та ранок в області місцями супроводжуватимуться туманом, що може ускладнити видимість на дорогах.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Києві 13 лютого
Водіям варто бути особливо уважними: подекуди можливе утворення ожеледиці. Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі коливатиметься у проміжку -2...+3 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °C.
У Києві вночі прогнозують близько 0°C, а вдень повітря прогріється до +1...+3 °C.
