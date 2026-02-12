Відео
Відео

Укргідрометеоцентр попереджає про температурні коливання у Києві завтра

Укргідрометеоцентр попереджає про температурні коливання у Києві завтра

Дата публікації: 12 лютого 2026 23:48
Прогноз погоди у Києві 13 лютого - якою буде погода завтра
Жінки йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У пʼятницю, 13 лютого, на території Київської області та в столиці утримається хмарна погода без опадів. За прогнозами синоптиків, ніч та ранок в області місцями супроводжуватимуться туманом, що може ускладнити видимість на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook, передає Новини.LIVE.

Укргідрометеоцентр попереджає про температурні коливання у Києві завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві 13 лютого

Водіям варто бути особливо уважними: подекуди можливе утворення ожеледиці. Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі коливатиметься у проміжку -2...+3 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °C.

У Києві вночі прогнозують близько 0°C, а вдень повітря прогріється до +1...+3 °C.

Нагадаємо, що раніше Наталка Діденко заявила, що на Україну насувається дощ.

А також синоптики повідомляли, яка погода чекає українців на День закоханих.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
