Прогноз погоди у Києві 13 лютого - якою буде погода завтра

У пʼятницю, 13 лютого, на території Київської області та в столиці утримається хмарна погода без опадів. За прогнозами синоптиків, ніч та ранок в області місцями супроводжуватимуться туманом, що може ускладнити видимість на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook, передає Новини.LIVE.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві 13 лютого

Водіям варто бути особливо уважними: подекуди можливе утворення ожеледиці. Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі коливатиметься у проміжку -2...+3 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °C.

У Києві вночі прогнозують близько 0 °C, а вдень повітря прогріється до +1...+3 °C.

