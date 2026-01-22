Прогноз погоды в Киеве на 23 января - какой будет погода завтра

Укргидрометеоцентр раскрыл, как изменится погода в Киеве завтра
В пятницу, 23 января, на территории Киевской области и в городе Киеве ожидается облачная погода. Также прогнозируется небольшой снег.
Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.
Прогноз погоды в Киеве на 23 января
На отдельных участках дорог возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -11...-6 °С, днем — -7...-2 ° С.
В столице ночью прогнозируется -9...-7 °С, а днем — -7...-5 °С.
