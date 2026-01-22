Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Укргидрометеоцентр раскрыл, как изменится погода в Киеве завтра

Укргидрометеоцентр раскрыл, как изменится погода в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 15:38
Прогноз погоды в Киеве на 23 января - какой будет погода завтра
Люди переходят дорогу в снегопад. Иллюстративное фото: УНИАН

В пятницу, 23 января, на территории Киевской области и в городе Киеве ожидается облачная погода. Также прогнозируется небольшой снег.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Укргідрометеоцентр розкрив, як зміниться погода у Києві завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве на 23 января

На отдельных участках дорог возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -11...-6 °С, днем — -7...-2 ° С.

В столице ночью прогнозируется -9...-7 °С, а днем — -7...-5 °С.

Укргидрометеоцентр раскрыл, как изменится погода в Киеве завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что до этого метеорологи раскрыли, когда до Украины дойдет потепление.

А ранее стало известно, что навести ожидаются сильные осадки и аномальный холод.

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации