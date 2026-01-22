Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Укргідрометеоцентр розкрив, як зміниться погода у Києві завтра

Укргідрометеоцентр розкрив, як зміниться погода у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:38
Прогноз погоди у Києві на 23 січня - якою буде погода завтра
Люди переходять дорогу в снігопад. Ілюстративне фото: УНІАН

У пʼятницю, 23 січня, на території Київської області та в місті Києві очікується хмарна погода. Також прогнозується невеликий сніг.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Укргідрометеоцентр розкрив, як зміниться погода у Києві завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві на 23 січня

На окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам варто бути обережними. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі становитиме від -11...-6 °С, вдень — -7...-2 °С.

У столиці вночі прогнозується -9..-7 °С, а вдень — -7...-5 °С.

Укргідрометеоцентр розкрив, як зміниться погода у Києві завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що до цього метеорологи розкрили, коли до України дійде потепління.

А раніше стало відомо, що навесті очікуються сильні опади та аномальний холод

погода Київ Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації