Прогноз погоди у Києві на 23 січня - якою буде погода завтра

Укргідрометеоцентр розкрив, як зміниться погода у Києві завтра
У пʼятницю, 23 січня, на території Київської області та в місті Києві очікується хмарна погода. Також прогнозується невеликий сніг.
Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.
Прогноз погоди у Києві на 23 січня
На окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам варто бути обережними. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі становитиме від -11...-6 °С, вдень — -7...-2 °С.
У столиці вночі прогнозується -9..-7 °С, а вдень — -7...-5 °С.
