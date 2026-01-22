Прогноз погоди у Києві на 23 січня - якою буде погода завтра

Люди переходять дорогу в снігопад. Ілюстративне фото: УНІАН

У пʼятницю, 23 січня, на території Київської області та в місті Києві очікується хмарна погода. Також прогнозується невеликий сніг.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру у Telegram.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві на 23 січня

На окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам варто бути обережними. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі становитиме від -11...-6 °С, вдень — -7...-2 °С.

У столиці вночі прогнозується -9..-7 °С, а вдень — -7...-5 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

