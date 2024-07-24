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Укргидрометцентр предупредил киевлян о высокой концентрации в воздухе ядовитого вещества — детали

24 июля 2024 18:16
Галина Шподарева - редактор
В Киеве загрязнен воздух — жителей предупреждают об опасности
Транспорт по улице Киева. Фото: Новости.
Галина Шподарева - редактор

В Киеве 24 июля наблюдается превышение концентрации в воздухе диоксида азота — опасное вещество может негативно влиять на самочувствие. По данным специалистов, ситуация может улучшиться через несколько дней.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре в среду, 24 июля.

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Уровень диоксида азота. Фото: скриншот

Опасные вещества в воздухе Киева

По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра за состоянием атмосферного воздуха 23 июля, среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве приближается и превышает предельно допустимые концентрации (ПДК).

"В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе будет критического уровня — превысит 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, жаркая, сухая и маловетреная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ - диоксида серы и формальдегида — в приземном слое воздуха.

Улучшение ситуации ожидается 29-30 июля.

Напомним, жители Одессы все чаще жалуются на неприятный запах в воздухе. Говорят даже и о возможности химического отравления.

Эксперты предупредили, чем опасны для здоровья наволочки и подушки летом: из-за чрезмерного выделения пота постельное белье превращается в источник бактерий.

Также мы писали, что на Земле 24 июля ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако она может повлечь за собой незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на маршруты миграций птиц и животных и на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

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