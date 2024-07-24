У Києві забруднене повітря — мешканців попереджають про небезпеку

Транспорт на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві 24 липня спостерігається перевищення концентрації у повітрі діоксиду азоту — небезпечна речовина може негативно впливати на самопочуття. За даними фахівців, ситуація може покращитися за кілька днів.

Про це попередили в Укргідрометцентрі у середу, 24 липня.

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Небезпечні речовини у повітрі Києва

За даними стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентрі за станом атмосферного повітря 23 липня, середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК).

"Впродовж 24-28 липня вміст діоксиду азоту в повітрі буде критичного рівня — перевищить 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", — йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, спекотна, суха та маловітряна погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин — діоксиду сірки та формальдегіду — в приземному шарі повітря.

Покращення ситуації очікується 29-30 липня.

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