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Укргідрометцентр попередив киян про надмірну концентрацію у повітрі отруйної речовини — деталі

24 липня 2024 18:16
Галина Шподарева - редактор
У Києві забруднене повітря — мешканців попереджають про небезпеку
Транспорт на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

У Києві 24 липня спостерігається перевищення концентрації у повітрі діоксиду азоту — небезпечна речовина може негативно впливати на самопочуття. За даними фахівців, ситуація може покращитися за кілька днів.

Про це попередили в Укргідрометцентрі у середу, 24 липня.

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Рівень діоксиду азоту. Фото: скриншот

Небезпечні речовини у повітрі Києва

За даними стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентрі за станом атмосферного повітря 23 липня, середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві наближається та перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК).

"Впродовж 24-28 липня вміст діоксиду азоту в повітрі буде критичного рівня — перевищить 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", — йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, спекотна, суха та маловітряна погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин — діоксиду сірки та формальдегіду — в приземному шарі повітря.

Покращення ситуації очікується 29-30 липня.

Нагадаємо, жителі Одеси все частіше скаржаться на неприємний запах у повітрі. Подейкують навіть і про можливість хімічного отруєння. 

Експерти попередили, чим небезпечні для здоров'я наволочки та подушки влітку: через надмірне виділення поту постільна білизна перетворюється на джерело бактерій. 

Також ми писали, що на Землі 24 липня очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак вона може спричинити незначні збої у роботі енергосистем, вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин та на здоров'я метеозалежних і літніх людей,

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