Погода в Киеве 22 января - какой будет погода завтра

Укргидрометцентр предупредил об опасности на дорогах Киева завтра
В среду, 22 января, на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода. Существенных осадков не прогнозируется.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.
Погода в Киеве 22 января
На отдельных участках дорог возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью снизится до -15...-10 °С, днем будет колебаться в пределах -9...-4 °С.
В Киеве ночью прогнозируют -12...-10 °С, а днем — -6...-4 °С.
