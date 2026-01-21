Погода в Киеве 22 января - какой будет погода завтра

Непогода на дорогах. Фото: УНИАН

В среду, 22 января, на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода. Существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Telegram.

Погода в Киеве 22 января

На отдельных участках дорог возможно образование гололеда, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью снизится до -15...-10 °С, днем будет колебаться в пределах -9...-4 °С.

В Киеве ночью прогнозируют -12...-10 °С, а днем — -6...-4 °С.

Напомним, что из-за аномально низких температур пирсы в Одессе покрылись толстым слоем льда, создавая причудливые природные скульптуры прямо у воды.

А до этого синоптики раскрыли, когда в Украину придет долгожданное потепление.