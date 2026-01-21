Погода у Києві 22 січня - якою буде погода завтра

Укргідрометцентр попередив про небезпеку на дорогах Києва завтра
У середу, 22 січня, на території Київської області та в столиці очікується хмарна погода. Істотних опадів не прогнозується.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Telegram.
Погода у Києві 22 січня
На окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.
Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі знизиться до -15...-10 °С, вдень коливатиметься в межах -9...-4 °С.
У Києві вночі прогнозують -12...-10 °С, а вдень — -6...-4 °С.
