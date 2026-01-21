Погода у Києві 22 січня - якою буде погода завтра

Негода на дорогах. Фото: УНІАН

У середу, 22 січня, на території Київської області та в столиці очікується хмарна погода. Істотних опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Telegram.

Пост Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Погода у Києві 22 січня

На окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі знизиться до -15...-10 °С, вдень коливатиметься в межах -9...-4 °С.

У Києві вночі прогнозують -12...-10 °С, а вдень — -6...-4 °С.

Нагадаємо, що через аномально низькі температури пірси в Одесі вкрилися товстим шаром льоду, створюючи химерні природні скульптури просто біля води.

А до цього синоптики розкрили, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.