Головна Київ Укргідрометцентр попередив про небезпеку на дорогах Києва завтра

Укргідрометцентр попередив про небезпеку на дорогах Києва завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 18:27
Погода у Києві 22 січня - якою буде погода завтра
Негода на дорогах. Фото: УНІАН

У середу, 22 січня, на території Київської області та в столиці очікується хмарна погода. Істотних опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Telegram.

Укргідрометеоцентр прогнозує небезпеку на дорогах у Києві завтра - фото 1
Пост Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Погода у Києві 22 січня

На окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці, тож водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі знизиться до -15...-10 °С, вдень коливатиметься в межах -9...-4 °С.

У Києві вночі прогнозують -12...-10 °С, а вдень — -6...-4 °С.

Нагадаємо, що через аномально низькі температури пірси в Одесі вкрилися товстим шаром льоду, створюючи химерні природні скульптури просто біля води. 

А до цього синоптики розкрили, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

погода Київ Укргідрометцентр прогноз погоди ожеледиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
