Прогноз погоды в Киеве 17 февраля — будут ли сильные морозы

Люди идут по городу во время снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 февраля, в Киеве и области ожидаются морозы и гололедица. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в понедельник, 16 февраля.

Прогноз погоды в Киеве на 17 февраля

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области во вторник ожидаются опасные метеорологические явления.

В Киевской области 17 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер преимущественно восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура по области ночью -14...-19 °С. Днем будет несколько теплее — -5...-10 °С.

В Киеве ночью ожидается -14...-16 °С, днем -7...-9 °С.

Завтра в Киеве и области на дорогах гололедица. А также первый уровень опасности — желтый.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

