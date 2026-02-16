Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Укргидрометцентр шокировал прогнозом погоды в Киеве завтра

Укргидрометцентр шокировал прогнозом погоды в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 18:30
Прогноз погоды в Киеве 17 февраля — будут ли сильные морозы
Люди идут по городу во время снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 февраля, в Киеве и области ожидаются морозы и гололедица. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в понедельник, 16 февраля.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве на 17 февраля

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области во вторник ожидаются опасные метеорологические явления.

В Киевской области 17 февраля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер преимущественно восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура по области ночью -14...-19 °С. Днем будет несколько теплее — -5...-10 °С.

В Киеве ночью ожидается -14...-16 °С, днем -7...-9 °С.

Завтра в Киеве и области на дорогах гололедица. А также первый уровень опасности — желтый.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Недавно синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении сильных морозов в Украину.

Ранее синоптики ответили, будут ли сильные снегопады в Харькове 17 февраля.

Киев снег морозы февраль прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации