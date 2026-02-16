Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Укргідрометцентр шокував прогнозом погоди у Києві завтра

Укргідрометцентр шокував прогнозом погоди у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 18:30
Прогноз погоди у Києві 17 лютого — чи будуть сильні морози
Люди йдуть містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 лютого, у Києві та області очікуються морози та ожеледиця. Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у понеділок, 16 лютого.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди у Києві на 17 лютого

За прогнозами Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині у вівторок очікуються небезпечні метеорологічні.

У Київській області 17 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер переважно східний, у межах 5-10 м/с. 

Температура по області вночі -14...-19 °С. Вдень буде дещо тепліше — -5...-10 °С.

У Києві вночі очікується -14...-16 °С, вдень -7...-9 °С.

Завтра у Києві та області на дорогах ожеледиця. А також перший рівень небезпеки — жовтий.

В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко попередила про повернення сильних морозів в Україну.

Раніше синоптики відповіли, чи будуть сильні снігопади у Харкові 17 лютого.

Київ сніг морози лютий прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації