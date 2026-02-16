Прогноз погоди у Києві 17 лютого — чи будуть сильні морози

Люди йдуть містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 17 лютого, у Києві та області очікуються морози та ожеледиця. Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у понеділок, 16 лютого.

Прогноз погоди у Києві на 17 лютого

За прогнозами Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині у вівторок очікуються небезпечні метеорологічні.

У Київській області 17 лютого буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер переважно східний, у межах 5-10 м/с.

Температура по області вночі -14...-19 °С. Вдень буде дещо тепліше — -5...-10 °С.

У Києві вночі очікується -14...-16 °С, вдень -7...-9 °С.

Завтра у Києві та області на дорогах ожеледиця. А також перший рівень небезпеки — жовтий.

В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

