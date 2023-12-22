Укрытие в киевской школе, которое обвалилось, только недавно отремонтировали
На данный момент, устанавливаются детали и причина инцидента в укрытии столичной школы, где обрушился потолок из-за прорыва трубы. Как известно, недавно в данном бомбоубежище один из благотворительных фондов производил ремонт.
Об этом сообщил заместитель главы Минстратегпрома Тимур Ткаченко.
В укрытие столичной школы недавно проводили ремонт
По словам Ткаченко, данная школа функционирует с 1981 года. А совсем недавно в укрытии учебного заведения проводили ремонт.
"Мы были в этом укрытии совсем недавно — сразу после его ремонта, сделанного за небюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности нужно подходить гораздо более тщательно!" — написал Ткаченко.
Обвал потолка в укрытии школы
Напомним, 21 декабря в укрытии одной из школ Киева во время воздушной тревоги произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. В настоящее время устанавливаются причины и детали инцидента.
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