Укриття у київській школі, яке обвалилося, лише нещодавно відремонтували
Станом на зараз встановлюються деталі та причини інциденту в укритті столичної школи, де обвалилася стеля через прорив труби. Як відомо, нещодавно в цьому бомбосховищі один з благодійних фондів проводив ремонт.
Про це повідомив заступник глави Мінстратегпрому Тимур Ткаченко.
В укритті столичної школи нещодавно проводили ремонт
За словами Ткаченка, ця школа функціонує з 1981 року. А зовсім нещодавно в укритті навчального закладу проводили ремонт.
"Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно — одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше!" — написав Ткаченко.
Обвал стелі в укритті школи
Нагадаємо, 21 грудня в укритті однієї зі шкіл Києва під час повітряної тривоги стався обвал стелі через прорив труби. Наразі встановлюються причини та деталі інциденту.
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