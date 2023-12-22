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Укриття у київській школі, яке обвалилося, лише нещодавно відремонтували

22 грудня 2023 17:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Укриття у київській школі, яке обвалилося, лише нещодавно відремонтували
Обвал стелі в школі Києва. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на зараз встановлюються деталі та причини інциденту в укритті столичної школи, де обвалилася стеля через прорив труби. Як відомо, нещодавно в цьому бомбосховищі один з благодійних фондів проводив ремонт.

Про це повідомив заступник глави Мінстратегпрому Тимур Ткаченко.

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В укритті столичної школи нещодавно проводили ремонт

За словами Ткаченка, ця школа функціонує з 1981 року. А зовсім нещодавно в укритті навчального закладу проводили ремонт. 

"Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно — одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше!" — написав Ткаченко. 

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Коментар Ткаченка. Фото: скриншот

Обвал стелі в укритті школи

Нагадаємо, 21 грудня в укритті однієї зі шкіл Києва під час повітряної тривоги стався обвал стелі через прорив труби. Наразі встановлюються причини та деталі інциденту. 

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