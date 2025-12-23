Чергова атака окупантів РФ загрожує ЧАЕС — директор станції пояснив, що може статись

Чорнобильська АЕС. Фото: УНІАН

Будь-який черговий удар окупантів РФ поблизу Чорнобильської АЕС може призвести до того, що захисне укриття не встоїть. Достатньо навіть влучання дрона по захисній споруді й немає гарантії, що не станеться трагедія.

Про це в коментарі для Agence France-Presse (AFP) заявив директор станції Сергій Тараканов.

Реклама

Читайте також:

Яка небезпека може загрожувати ЧАЕС

Фахівець наголосив, що не тільки ракета, наприклад, "Іскандер", яка вибухне поряд, але й навіть удар дрону можуть стати критичними.

"Якщо ракета або безпілотник влучить у корпус ЧАЕС безпосередньо, або навіть впаде десь поруч — наприклад, "Іскандер", не дай Боже — це спричинить незначний землетрус у цьому районі. Ніхто не може гарантувати, що укриття залишиться стояти після цього. Це головна загроза", — пояснив він французьким журналістам.

AFP нагадує, що захисна конструкція "Укриття" було серйозно пошкоджено внаслідок удару російського безпілотника у лютому, що спричинило велику пожежу у зовнішній обшивці сталевої конструкції.

"Нам знадобиться щонайменше три-чотири роки, щоб повністю відновити захисні функції "Укриття" після атаки", — заявив Тараканов.

Він також заявив, що рівень радіації на об'єкті залишається "стабільним і в межах норми".

МАГАТЕ попередило на початку цього місяця, що інспекційна місія виявила, що укриття "втратило свої основні функції безпеки, включаючи цілісність, але невідкладних пошкоджень несучих конструкцій чи систем моніторингу не було".

Сергій Тараканов пояснив, що отвір, утворений внаслідок зіткнення з дроном, було закрито захисним екраном, але 300 невеликих отворів, зроблених пожежниками для боротьби з вогнем, все ще потребують закладення.

Нагадаємо, через атаку РФ по енергетичній інфраструктурі був повністю знеструмлений металургійний комбінат Запоріжсталь. Підприємство було змушене аварійно зупинити виробництво.

А Японія знову використовуватиме атомну енергію. 20 січня у префектурі Ніїґата запустять станцію Касівадзакі-Каріва — найпотужнішу АЕС у світі.