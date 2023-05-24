Укрзалиныця впервые с начала войны запускает поезд Киев-Днепр-Запорожье

Поезд Интерсити курсирует в пункт назначения. Фото: Укрзализныця

Начиная с 10 июня 2022 года, скоростной поезд Интерсити+ 732/731 маршрута Киев-Днепр-Запорожье возвращается, обеспечивая удобное и комфортное путешествие для пассажиров. Этот поезд, оснащенный современными вагонами от Hyundai Rotem, будет отправляться ежедневно из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57, а затем прибудет в Запорожье в 14:25.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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В сообщении указывается, что в обратном направлении, отправление из Запорожья состоится в 14:45, из Днепра в 16:04 и в 22:15.

Для удобства пассажиров, билеты на данный поезд уже доступны для приобретения через приложение Укрзализныци и другие привычные каналы. Вы сможете найти подходящие билеты и планировать свои поездки в ближайшие часы.

Напомним, что ранее украинцы попросили Укрзализныцю запустить отдельные вагоны для женщин и мужчин, чтобы пассажирам было психологически комфортно раздеваться, отдыхать и главное, чтобы избежать возможного насилия. Соответствующая петиция набрала необходимое количество подписей, в УЗ уже заявили, что прислушиваются к просьбам украинцев.

Укрзализныця готова запустить поезда в Крым. Отмечается, что это должно произойти сразу после деоккупации полуострова.