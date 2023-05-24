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Укрзаліниця вперше з початку війни запускає поїзд Київ — Дніпро — Запоріжжя

24 травня 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укрзаліниця вперше з початку війни запускає поїзд Київ — Дніпро — Запоріжжя
Поїзд Інтерсіті курсує до пункту призначення. Фото: Укрзалізниця
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Починаючи з 10 червня 2022 року, швидкісний поїзд Інтерсіті+ 732/731 маршруту Київ — Дніпро — Запоріжжя повертається, забезпечуючи зручну та комфортну подорож для пасажирів. Цей поїзд, оснащений сучасними вагонами від Hyundai Rotem, вирушатиме щодня з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпро о 12:57, а потім буде прибувати до Запоріжжя о 14:25.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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У повідомленні зазначається, що у зворотному напрямку відправлення із Запоріжжя відбудеться о 14:45, з Дніпра — о 16:04 та о 22:15.

Для зручності пасажирів квитки на цей поїзд вже доступні для придбання через додаток Укрзалізниці та інші звичні канали. Ви зможете знайти підходящі квитки і планувати свої поїздки в найближчі години.

Нагадаємо, що раніше українці попросили Укрзалізницю запустити окремі вагони для жінок та чоловіків, щоб пасажирам було психологічно комфортно роздягатися, відпочивати та головне, щоб уникнути можливого насильства. Відповідна петиція набрала необхідну кількість підписів, в УЗ вже заявили, що дослухаються до прохань українців.

Укрзалізниця готова запустити поїзди до Криму. Зазначається, що це має статися одразу після деокупації півострова.

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