Принц Гарри в столице — Укрзализныця показала видео встречи

Укрзализныця показала первые кадры визита принца Гарри в Киев
Принц Гарри, герцог Сассекский, прибыл тайно в Киев 12 сентября поездом, чтобы ознакомиться с последствиями разрушений, вызванных войной. Кроме того, он хочет встретиться с украинскими ветеранами и представителями власти.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Принц Гарри хочет собственными глазами увидеть последствия российской агрессии
В пресс-службе Укрзализныци показали видео, как принц Гарри выходит из поезда. Он пожал руки чиновникам. Кроме того, ему вручили легендарную брендированную кружку от компании с металлической подставкой.
Во время пребывания в Киеве герцог Сассекский планирует представить новые инициативы, направленные на помощь раненым и пострадавшим от войны украинцам. Также своим визитом он хочет показать миру, как важно помогать воинам реабилитироваться.
Добавим, что принц Гарри поддерживает Украину. В феврале 2025 года он выразил поддержку украинским защитникам на зимних "Играх непокоренных".
Впервые он посетил Украину в апреле 2025 года. Тогда принц Гарри приехал во Львов и оценил работу реабилитационного центра.
