Главная Киев Укрзализныця показала первые кадры визита принца Гарри в Киев

Укрзализныця показала первые кадры визита принца Гарри в Киев

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:44
Принц Гарри в столице — Укрзализныця показала видео встречи
Принц Гарри. Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Принц Гарри, герцог Сассекский, прибыл тайно в Киев 12 сентября поездом, чтобы ознакомиться с последствиями разрушений, вызванных войной. Кроме того, он хочет встретиться с украинскими ветеранами и представителями власти.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Читайте также:

Принц Гарри хочет собственными глазами увидеть последствия российской агрессии

В пресс-службе Укрзализныци показали видео, как принц Гарри выходит из поезда. Он пожал руки чиновникам. Кроме того, ему вручили легендарную брендированную кружку от компании с металлической подставкой.

null
Принц Гарри держит кружку. Фото: кадр из видео

Во время пребывания в Киеве герцог Сассекский планирует представить новые инициативы, направленные на помощь раненым и пострадавшим от войны украинцам. Также своим визитом он хочет показать миру, как важно помогать воинам реабилитироваться.

Добавим, что принц Гарри поддерживает Украину. В феврале 2025 года он выразил поддержку украинским защитникам на зимних "Играх непокоренных".

Впервые он посетил Украину в апреле 2025 года. Тогда принц Гарри приехал во Львов и оценил работу реабилитационного центра.

Киев принц Гарри Укрзализныця королевская семья реабилитация волонтерство
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
