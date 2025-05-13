Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №220/219. Речь идет о сообщении Киев — Днепр — Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram во вторник, 13 мая.

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Поезд №220/219 будет курсировать:

из Киева — 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36;

из Днепра — 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.

Поезд будет останавливаться в обе стороны на станции Каменское, а в сторону Киева — также на станции имени Тараса Шевченко в городе Смела.

"Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с местами для сидения, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце напомнили пассажирам, которые выбирают купейные вагоны с местами для сидения:

нечетные места расположены возле окна;

четные места — возле дверей купе.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении или на официальном сайте booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, по случаю Дня матери Укрзализныця провела особую акцию — все поезда, которые курсировали в тот день по стране, назвали в честь женщин-железнодорожниц, чьи дети служат в Силах обороны Украины.

Кроме того, в Украине только определенные категории граждан имеют право на льготный проезд железнодорожным транспортом.