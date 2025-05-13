Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №220/219. Йдеться про сполучення Київ – Дніпро – Київ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Поїзд №220/219 курсуватиме:

із Києва — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;

з Дніпра — 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

Поїзд зупинятиметься в обидва боки на станції Кам’янське, а у бік Києва — також на станції імені Тараса Шевченка в місті Сміла.

"Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадали пасажирам, які обирають купейні вагони з місцями для сидіння:

непарні місця розташовані біля вікна;

парні місця — біля дверей купе.

Квитки можна придбати у мобільному застосунку або на офіційному сайті booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, з нагоди Дня матері Укрзалізниця провела особливу акцію — усі поїзди, що курсували того дня країною, назвали на честь жінок-залізничниць, чиї діти служать у Силах оборони України.

Крім того, в Україні лише визначені категорії громадян мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом.