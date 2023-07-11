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Укрзализныця назначила ночной поезд по маршруту Киев-Харьков

11 июля 2023 17:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Укрзализныця назначила ночной поезд по маршруту Киев-Харьков
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Укрзализныця назначает Интерсити+ №720/719 по маршруту Киев — Харьков. Это одно из самых популярных и загруженных направлений.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Отмечается, что поезд №720 будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23.53 и прибывать в Харьков в 05.04.

В обратном направлении из Харькова поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

"С 19 июля расписание поезда будет незначительно скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования. Билеты на поезд уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Укрзализныце обновили систему покупки онлайн-билетов. Теперь украинцы смогут приобрести железнодорожные билеты с пересадкой, в том числе во время поездки в пределах одного поезда.

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