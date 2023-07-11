Укрзалізниця призначила нічний поїзд за маршрутом Київ-Харків
Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №720/719 за маршрутом Київ — Харків. Це один з найбільш популярних і завантажених напрямків.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Нічний рейс Київ-Харків
Зазначається, що поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.
У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.
"З 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування. Квитки на поїзд вже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Укрзалізниці оновили систему купівлі онлайн-квитків. Відтепер українці зможуть придбати залізничні квитки з пересадкою, в тому числі під час поїздки в межах одного поїзда.