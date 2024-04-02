Укрзалізниця внезапно отменила самый популярный железнодорожный маршрут — что случилось

Корейский электропоезд Hyndai HRC2 "Киев-Львов". Фото: УНИАН

Перевозчик Укрзалізниця внезапно отменил электропоезд №777/778 "Интерсити+", курсировавший между Киевом и Львовом. Там объясняют, что поезд был временным, а его эксплуатация была только 30-31 марта.

Об этом заявили в пресс-службе Укрзалізниці .

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"Назначаем дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев — Львов на пиковые даты конца марта", — отмечалось в сообщении.

Источник: Telegram Укрзалізниці

Однако, за новые даты курсирования поезда перевозчик не сообщил. В то же время, билетов именно на этот рейс в ближайшее время так и не появилось.

Заметим, что временные поезда — довольно распространенная практика в Украине. Они появляются в связи с праздниками или другими важными датами, когда растут запросы на маршруты, и действующие рейсы не выдерживают пассажиропоток.

Дополнительные поезда могут также запускаться для обслуживания других рейсов, а остальные подвижные составы переназначаются на другие маршруты.

Напомним, ранее Укрзалізниця в этом марте перевезла рекордные за время полномасштабной войны 16 млн тонн грузов, увеличивая грузоперевозки третий месяц подряд.

Также перевозчик анонсировал новый международный рейс между Прагой и Чопом, соединяющий чешскую столицу, словацкое Кошице и украинский Чоп.