Укрзалізниця раптово скасувала найпопулярніший залізничний маршрут — що сталося

Корейський електропоїзд Hyndai HRC2 "Київ-Львів". Фото: УНІАН

Перевізник Укрзалізниця раптово скасував електропоїзд №777/778 "Інтерсіті+", який курсував між Києвом та Львовом. Там пояснюють, що поїзд був тимчасовим, а його експлуатація була лише протягом 30-31 березня.

Про це заявили у пресслужбі Укрзалізниці.

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"Призначаємо додатковий поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ — Львів на пікові дати кінця березня", — зазначалося у повідомленні.

Джерело: Telegram Укрзалізниці

Проте за нові дати курсування поїзда перевізник не повідомив. Водночас квитків саме на цей рейс найближчим часом так і не з'явилося.

Зауважимо, що "тимчасові" поїзди — досить поширена практика в Україні. Вони з'являються у зв'язку зі святами або іншими важливими датами, коли запити на маршрути зростають, і чинні рейси не витримують пасажиропотік. Додаткові поїзди можуть також запускати для обслуговування інших рейсів, а решту рухомих складів перепризначають на інші маршрути.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця цього березня перевезла рекордні за час повномасштабної війни 16 млн тонн вантажів, збільшуючи вантажоперевезення третій місяць поспіль.

Також перевізник анонсував новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднає чеську столицю, словацьке Кошице та український Чоп.