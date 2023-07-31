Укрзализныця запускает новые поезда в августе: как будут курсировать поезда

Поезд Укрзализныци. Фото: google.com

Укрзализныця планирует отправить дополнительные региональные поезда из Львова и Киева в Закарпатье. Поезда планируют курсировать с августа.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Подробности

С 1 августа Украина отправляет в первый рейс дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова через Скоое, Славское, Воловец в Мукачево.

Начиная с 6 августа новый поезд №227/228 будет отправляться:

из Киева: по четным дням в 21:42, Яремче — 09:16-09:19, Татаров-Буковель — 09:51-09:53, Ворохта — 10:05-10:07, прибытие в Ясиню — в 10: 46;

из Ясини с 7 августа: по нечетным дням — в 16:54, Ворохта — 17:34-17:39, Татаров-Буковель — 17:50-17:54, Яремче — 18:26-18:30, прибытие в Киев — в 08:10 (по 16 августа), 10:33 (с 18 августа по 12 сентября).

"С 15 августа расписание испытывает незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна, поэтому актуально расписание движения и покупка билетов — в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что филиал АО "Укрзализныця" "Центр транспортной логистики" подписал договор с молдавским железнодорожным оператором, благодаря которому УЗ сможет предоставлять комплекс услуг по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдовы во всех сообщениях.