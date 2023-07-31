Укрзалізниця запускає нові поїзди в серпні: як курсуватимуть потяги

Потяг Укрзалізниці. Фото: google.com

Укрзалізниця планує відправити додаткові регіональні поїзди зі Львова та Києва до Закарпаття. Потяги планують курсувати з серпня.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Деталі

З 1 серпня Укралізниця відправляє у перший рейс додатковий регіональний поїзд №827/828 зі Львова через Скоое, Славсько, Воловець до Мукачева.

Починаючи з 6 серпня новий поїзд №227/228 відправлятиметься:

із Києва: по парних днях о 21:42, Яремче — 09:16-09:19, Татарів-Буковель — 09:51-09:53, Ворохта — 10:05-10:07, прибуття у Ясіню — о 10:46;

із Ясіні із 7 серпня: по непарних днях — о 16:54, Ворохта –—17:34-17:39, Татарів-Буковель —17:50-17:54, Яремче — 18:26-18:30, прибуття до Києва — о 08:10 (по 16 серня), 10:33 (з 18 серпня по 12 вересня).

"З 15 серпня розклад зазнає незначних корективів через проведення ремонтів залізничного полотна, тож актуальний розклад руху та купівля квитків — у застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на офіційному сайті та в касах вокзалів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що філія АТ "Укрзалізниця" "Центр транспортної логістики" підписав договір з молдавським залізничним оператором, завдяки якому УЗ зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.