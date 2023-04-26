Укрзализныця запустила еще один новый поезд: как и куда он будет курсировать

Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: УНИАН

Укрзализныця назначает курсирование поезда Киев — Ужгород. Поезд отправится из столицы в Закарпатье 28 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Как и куда будет курсировать поезд

Уже 28 апреля Укрзализныця запустит курсирование нового поезда №123/124 Киев — Ужгород.

Поезд отправится из Киева в 17:55 и прибудет в Ужгород в 08:56. В обратном направлении из Ужгорода поезд отправится 30 апреля в 19:50 и прибудет в Киев в 11:04.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Напомним, недавно в Укрзализныце рассказали правила, как путешествовать вместе с животными в поезде. Для этого нужен билет для домашнего питомца, ветеринарный документ и т.д.