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Укрзализныця запустила еще один новый поезд: как и куда он будет курсировать

26 апреля 2023 16:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрзализныця запустила еще один новый поезд: как и куда он будет курсировать
Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Укрзализныця назначает курсирование поезда Киев — Ужгород. Поезд отправится из столицы в Закарпатье 28 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Уже 28 апреля Укрзализныця запустит курсирование нового поезда №123/124 Киев — Ужгород.

Поезд отправится из Киева в 17:55 и прибудет в Ужгород в 08:56. В обратном направлении из Ужгорода поезд отправится 30 апреля в 19:50 и прибудет в Киев в 11:04.

Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Напомним, недавно в Укрзализныце рассказали правила, как путешествовать вместе с животными в поезде. Для этого нужен билет для домашнего питомца, ветеринарный документ и т.д.

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