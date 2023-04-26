Укрзалізниця запустила ще один новий потяг: як та куди він курсуватиме

Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: УНІАН

Укрзалізниця призначає курсування поїзда сполученням Київ — Ужгород. Потяг вирушить зі столиці на Закарпаття 28 квітня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Вже 28 квітня Укрзалізниця запустить курсування нового потяга №123/124 сполученням Київ — Ужгород.

Потяг відправиться з Києва о 17:55 і прибуде до Ужгорода о 08:56. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 30 квітня о 19:50 і прибуде до Києва об 11:04.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці розповіли правила, як подорожувати разом з тваринами у поїзді. Для цього потрібен квиток для домашнього улюбленця, ветеринарний документ тощо.