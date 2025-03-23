Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта — детали

Обломки дрона упали еще в одном районе Киева — что известно
В Голосеевском районе Киева в ночь на 23 марта обнаружили падение обломков сбитого ударного дрона. Информация о последствиях уточняется.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
Российский обстрел Киева в ночь на 23 марта
"В Голосеевском районе падение обломков. Устанавливается информация о пострадавших и разрушениях", — написал Ткаченко.
Позже мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Голосеевском районе обломки упали в промзону. По предварительной информации, пострадавших нет.
Заметим, что воздушная тревога в Киеве и области продолжается. "Краснеют" также еще восемь областей. Традиционно тревога продолжается во временно оккупированных Луганской области и Крыму.
Напомним, что в КГВА сообщали также о падении обломков в Днепровском районе Киева. Там части "шахеда" попали в многоквартирный дом, в результате чего загорелся пожар.
Ранее мы писали о взрывах в Запорожье вечером 22 марта. Глава местной областной администрации рассказал, чем атаковала Россия.
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