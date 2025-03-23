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Обломки дрона упали еще в одном районе Киева — что известно

23 марта 2025 00:38
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта — детали
Пожарные на фоне огненного дыма. Иллюстративное фото: ГСЧС
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Голосеевском районе Киева в ночь на 23 марта обнаружили падение обломков сбитого ударного дрона. Информация о последствиях уточняется.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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"В Голосеевском районе падение обломков. Устанавливается информация о пострадавших и разрушениях", — написал Ткаченко.

Обломки дрона упали еще в одном районе Киева — что известно - фото 1
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Позже мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Голосеевском районе обломки упали в промзону. По предварительной информации, пострадавших нет.

Заметим, что воздушная тревога в Киеве и области продолжается. "Краснеют" также еще восемь областей. Традиционно тревога продолжается во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

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Воздушная тревога в Украине 23 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в КГВА сообщали также о падении обломков в Днепровском районе Киева. Там части "шахеда" попали в многоквартирный дом, в результате чего загорелся пожар.

Ранее мы писали о взрывах в Запорожье вечером 22 марта. Глава местной областной администрации рассказал, чем атаковала Россия.

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