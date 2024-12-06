На Киев упали обломки Шахеда и в Голосеевском районе есть повреждения окон

Дрон "Шахед" в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Обломки одного из них упали в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Сообщение от мэра Киева. Фото: Скриншот

А вот по данным КМВА, в результате падения обломков "Шахеда" в Голосеевском районе Киева также зафиксировано повреждение окон в нежилом помещении.

Сообщение от КМВА. Фото: Скриншот

Сейчас воздушная тревога в столице отменена, но во время сегодняшней атаки враг пытался попасть по Оболонскому району, где работала ПВО.

Напомним, на днях враг ударил беспилотником по жилому дому в Тернополе.

По словам главы ОВА Вячеслава Негоды, на месте обнаружили обломки дрона "Герань".