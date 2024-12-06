На Киев упали обломки Шахеда и в Голосеевском районе есть повреждения окон

Обломки "Шахеда" упали на Киев — последствия атаки оккупантов
Российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Обломки одного из них упали в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Какие последствия падения обломков дрона
А вот по данным КМВА, в результате падения обломков "Шахеда" в Голосеевском районе Киева также зафиксировано повреждение окон в нежилом помещении.
Сейчас воздушная тревога в столице отменена, но во время сегодняшней атаки враг пытался попасть по Оболонскому району, где работала ПВО.
Напомним, на днях враг ударил беспилотником по жилому дому в Тернополе.
По словам главы ОВА Вячеслава Негоды, на месте обнаружили обломки дрона "Герань".
Читайте Новини.LIVE!