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Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів

6 грудня 2024 02:36
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На Київ впали уламки Шахеда і в Голосіївському районі є пошкодження вікон
Дрон "Шахед" у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти вчергове атакували столицю України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Залишки одного з них впали у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Залишки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів - фото 1
Повідомлення від мера Києва. Фото: Скриншот

А ось за даними КМВА, внаслідок падіння уламків шахеда у Голосіївському районі Києва також зафіксовано пошкодження вікон у нежитловому приміщенні.

Залишки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів - фото 2
Повідомлення від КМВА. Фото: Скриншот

Зараз повітряна тривога у столиці скасована, але під час сьогоднішньої атаки ворог намагався влучити по Оболонському району, де працювала ППО.

Нагадаємо, днями ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі.

За словами голови ОВА В'ячеслава Негоди, на місці виявили уламки дрона "Герань".

Київ повітряна тривога війна в Україні атака Шахед

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