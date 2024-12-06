На Київ впали уламки Шахеда і в Голосіївському районі є пошкодження вікон

Дрон "Шахед" у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти вчергове атакували столицю України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Залишки одного з них впали у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Повідомлення від мера Києва. Фото: Скриншот

А ось за даними КМВА, внаслідок падіння уламків шахеда у Голосіївському районі Києва також зафіксовано пошкодження вікон у нежитловому приміщенні.

Повідомлення від КМВА. Фото: Скриншот

Зараз повітряна тривога у столиці скасована, але під час сьогоднішньої атаки ворог намагався влучити по Оболонському району, де працювала ППО.

Нагадаємо, днями ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі.

За словами голови ОВА В'ячеслава Негоди, на місці виявили уламки дрона "Герань".