На Київ впали уламки Шахеда і в Голосіївському районі є пошкодження вікон

Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки окупантів
Російські окупанти вчергове атакували столицю України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Залишки одного з них впали у Голосіївському районі Києва.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Які наслідки падіння уламків дрона
А ось за даними КМВА, внаслідок падіння уламків шахеда у Голосіївському районі Києва також зафіксовано пошкодження вікон у нежитловому приміщенні.
Зараз повітряна тривога у столиці скасована, але під час сьогоднішньої атаки ворог намагався влучити по Оболонському району, де працювала ППО.
Нагадаємо, днями ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі.
За словами голови ОВА В'ячеслава Негоди, на місці виявили уламки дрона "Герань".
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