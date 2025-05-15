Атака дронов на Киевщину 15 мая — ПВО сбила цели, есть повреждения

Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное архивное: ГСЧС Киевщины

В ночь на 15 мая российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Киевской области. Над регионом активно работали силы противовоздушной обороны - несколько вражеских целей были успешно уничтожены.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

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По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет. Также не зафиксировано попаданий в объекты критической инфраструктуры.

Последствия атаки. Фото: полиция Киевской области

Однако в результате падения обломков сбитых БпЛА возник пожар на территории Вышгородского района. Возгорание охватило недостроенный частный дом и часть лесного участка. Оба пожара удалось оперативно ликвидировать.

Частная территория, которая пострадала от атаки. Фото: Национальная полиция Украины

В Фастовском районе из-за ночной атаки повреждения получили два частных дома. Сейчас продолжаются работы по выявлению последствий обстрелов и ликвидации разрушений.

Повреждены окна в доме. Фото: Национальная полиция Украины

Оперативные службы работают на местах инцидентов.

Напомним, в Ивано-Франковской области сообщили о работе ПВО вследствие российской атаки дронами.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько дронов удалось сбить над Украиной ночью.