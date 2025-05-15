Атака дронів на Київщину 15 травня — ППО збила цілі, є пошкодження

Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне архівне: ДСНС Київщини

У ніч проти 15 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території Київської області. Над регіоном активно працювали Сили протиповітряної оборони — кілька ворожих цілей було успішно знищено.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

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За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає. Також не зафіксовано влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

Наслідки атаки. Фото: поліція Київщини

Однак внаслідок падіння уламків збитих БпЛА виникла пожежа на території Вишгородського району. Займання охопило недобудований приватний будинок та частину лісової ділянки. Обидві пожежі вдалося оперативно ліквідувати.

Приватна територія, яка постраждала від атаки. Фото: Національна поліція України

У Фастівському районі через нічну атаку пошкоджень зазнали два приватні будинки. Наразі тривають роботи з виявлення наслідків обстрілів і ліквідації руйнувань.

Пошкоджені вікна в будинку. Фото: Національна поліція України

Оперативні служби працюють на місцях інцидентів.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області повідомили про роботу ППО внаслідок російської атаки дронами.

Також в Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки дронів вдалося збити над Україною вночі.