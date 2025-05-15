Атака дронів на Київщину 15 травня — ППО збила цілі, є пошкодження

Унаслідок атаки дронів пошкоджено будинки на Київщині
У ніч проти 15 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території Київської області. Над регіоном активно працювали Сили протиповітряної оборони — кілька ворожих цілей було успішно знищено.
Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.
Які наслідки російської атаки безпілотниками
За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає. Також не зафіксовано влучань в об'єкти критичної інфраструктури.
Однак внаслідок падіння уламків збитих БпЛА виникла пожежа на території Вишгородського району. Займання охопило недобудований приватний будинок та частину лісової ділянки. Обидві пожежі вдалося оперативно ліквідувати.
У Фастівському районі через нічну атаку пошкоджень зазнали два приватні будинки. Наразі тривають роботи з виявлення наслідків обстрілів і ліквідації руйнувань.
Оперативні служби працюють на місцях інцидентів.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області повідомили про роботу ППО внаслідок російської атаки дронами.
Також в Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки дронів вдалося збити над Україною вночі.
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