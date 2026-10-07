Россия уничтожила склад с автотоварами АТЛ: как будет работать сеть

Спасатели тушат крупный пожар в Киеве после атаки РФ 7 октября. Фото: ГСЧС

Сеть автомагазинов "АТЛ Автосервис" лишилась главного склада с запасами масел и аккумуляторов из-за ночного российского обстрела Киева. В компании отмечают, что сотрудники не пострадали, все сервисы продолжают принимать клиентов. Кроме того, из-за разрушения хаба в логистике сети произойдут временные изменения.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на заявление компании "АТЛ Автосервис".

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Россия уничтожила главный склад сети автомагазинов "АТЛ Автосервис"

Российские войска нанесли сокрушительный удар по логистической инфраструктуре компании "АТЛ Автосервис" в столице. Во время ночного обстрела Киева полностью сгорело основное складское помещение сети. В компании заявили, что именночерез этот ключевой хаб проходили самые крупные партии автотоваров, в частности аккумуляторов и масел. Руководство компании сообщило, что во время атаки обошлось без человеческих жертв. Ни один сотрудник не пострадал.

"Самое главное: люди живы. Это единственное, что невозможно вернуть. Все остальное — вопрос времени, ресурсов и нашего совместного труда", — подчеркнули в официальном заявлении.

Заявление компании о последствиях атаки РФ 7 октября. Фото: скриншот

Несмотря на серьезные разрушения, все розничные точки и СТО сети продолжают принимать клиентов в обычном режиме. Менеджмент заранее распределил оперативные запасы товаров непосредственно по магазинам. Однако компания предупредила, что избежать последствий уничтожения хаба не удастся, поэтому в ближайшие дни водителям придется столкнуться с ограниченным ассортиментом.

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В продаже будут только те позиции, которые физически остались на полках автомаркетов. Специалисты компании сейчас в экстренном порядке перестраивают всю логистику и продолжают оценивать окончательные масштабы нанесенного ущерба.

Для украинского бизнеса с 33-летней историей это уже не первый серьёзный удар за время большой войны. В компании пояснили, что несколько месяцев назад сеть "АТЛ" уже лишилась своего центрального офиса и с мая была вынуждена перейти на жесткий антикризисный менеджмент. Как отмечают в компании, коллектив уже четвертый месяц работает под огромным давлением.

"Психологически мы научились адаптироваться ко всему, но каждое такое утро — это очередной шок и вызовы, которые приходится решать на ходу", — поделились представители автосервиса.

Руководство также обратилось к поставщикам и партнерам, заверив их в сохранении операционной и финансовой стабильности. Сеть обещает полностью выполнить все взятые на себя обязательства.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь и утром 7 октября войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, атаковав жилые районы, предприятия и объекты энергетики. Силам противовоздушной обороны удалось перехватить и обезвредить 161 воздушную цель, среди которых пять баллистических и 39 крылатых ракет.

В Киеве в результате падения обломков в Дарницком районе был разрушен гаражный кооператив и сгорели автомобили. Известно, что двое человек погибли, ещё двоих удалось спасти сотрудникам ГСЧС.

В Черниговской области под ракетный удар попали Прилуки, где россияне частично разрушили пятиэтажный жилой дом. Сейчас на месте продолжается спасательная операция по извлечению людей из-под завалов.

В Полтавской области удар пришелся на Кременчуг. Были существенно повреждены жилые многоквартирные дома и одно из предприятий района.

Из-за вражеских попаданий в энергетическую систему остались без электричества потребители в пяти областях страны. Для стабилизации энергосистемы с 7 октября в нескольких регионах ввели почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди и лимиты для коммерческого сектора с возможностью применения графиков аварийных отключений.