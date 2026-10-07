Росія знищила склад з автотоварами АТЛ: як працюватиме мережа

Рятувальники гасять масштабну пожежу в Києві після атаки РФ 7 жовтня. Фото: ДСНС

Мережа автомагазинів "АТЛ Автосервіс" втратила головний склад із запасами олив та акумуляторів через російський нічний обстріл по Києву. У компанії наголошують, що співробітники не постраждали, всі сервіси продовжують приймати клієнтів. Також через руйнування хабу логістика мережі зазнає тимчасових змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланнями на заяву компанії "АТЛ Автосервіс".

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Росія знищила головний склад мережі автомагазинів "АТЛ Автосервіс"

Російські війська завдали нищівного удару по логістичній інфраструктурі компанії "АТЛ Автосервіс" у столиці. Під час нічного обстрілу Києва повністю згоріло основне складське приміщення мережі. В компанії заявили, що саме через цей ключовий хаб проходили найбільші партії автотоварів, зокрема акумуляторів та олив. Керівництво компанії повідомило, що під час атаки обійшлося без людських жертв. Жоден співробітник не постраждав.

"Найголовніше: люди живі. Це єдине, що неможливо повернути. Все інше — питання часу, ресурсів та нашої спільної праці", — підкреслили в офіційній заяві.

Заява компанії про наслідки атаки РФ 7 жовтня. Фото: скриншот

Попри критичні руйнування, всі роздрібні точки та СТО мережі продовжують приймати клієнтів у звичному режимі. Менеджмент заздалегідь розподілив оперативні запаси товарів безпосередньо по магазинах. Проте, компанія попередила, що уникнути наслідків знищення хабу не вдасться, тож найближчими днями водіям доведеться стикнутися з обмеженим асортиментом.

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У продажу будуть лише ті позиції, які фізично залишилися на полицях автомаркетів. Фахівці компанії зараз екстрено перебудовують усю логістику та продовжують оцінювати остаточні масштаби завданих збитків.

Для українського бізнесу з 33-річною історією це вже не перший серйозний удар за час великої війни. В компанії пояснили, що кілька місяців тому мережа "АТЛ" вже втратила свій центральний офіс і з травня була змушена перейти на жорсткий антикризовий менеджмент. Як зазначають у компанії, колектив уже четвертий місяць працює під величезним тиском.

"Ментально ми навчилися адаптуватися до всього, але кожен такий ранок — це черговий шок і виклики, які доводиться вирішувати з коліс", — поділилися представники автосервісу.

Керівництво також звернулося до постачальників та партнерів, запевнивши їх у збереженні операційної та фінансової стабільності. Мережа обіцяє повністю виконати всі взяті на себе зобов'язання.

Новини.LIVE інформували, що у ніч та зранку 7 жовтня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по території України, атакувавши житлові райони, підприємства та об'єкти енергетики. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити та знешкодити 161 повітряну ціль, серед яких є п'ять балістичних і 39 крилатих ракет.

У Києві внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі зруйновано гаражний кооператив і згоріли автомобілі. Відомо, що двоє людей загинули, ще двох вдалося врятувати співробітникам ДСНС.

На Чернігівщині під ракетний удар потрапили Прилуки, де росіяни частково зруйнували житлову п'ятиповерхівку. Зараз на місці триває рятувальна операція з деблокування людей з-під завалів.

На Полтавщині удару зазнав Кременчук. Було суттєво пошкоджено житлові багатоквартирні будинки та одне з підприємств району.

Через ворожі влучання по енергетичній системі знеструмлено споживачів у п'яти областях країни. Для стабілізації енергосистеми з 7 жовтня у кількох регіонах запровадили погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги та ліміти для комерційного сектора з можливістю застосування графіків аварійних відключень.